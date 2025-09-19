Lyles domina i 200 metri mondiali di Tokyo in 19"52

Già in semifinale il 28enne velocista statunitense pluricampione del mondo con ben sette titoli, compreso 1 nei 100 metri e 2 in staffetta 4x100, e che vanta un personale di 19"31 di primato nazionale, si era mostrato in straordinaria condizione sulla distanza, chiudendo con la migliore prestazione dell’anno di 19”51 che forse gli ha impedito di fare oggi ancora meglio cronometricamente.