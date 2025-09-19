Lyles domina i 200 metri mondiali di Tokyo in 19"52

Il velocista statunitense conquista il quarto titolo iridato consecutivo sul mezzo giro di pista, il settimo assoluto in carrieradi Redazione Sprintnews
Noah Lyles si conferma campione del mondo dei 200 metri maschili a Tokyo, vincendo la finale con il tempo di 19"52 al termine del solito irresistibile rettilineo finale in cui recupera il distacco dal giamaicano Bryan Levell primo dopo la curva, ma terzo al traguardo con 19"64 superato alla fine dall'altro USA Kenny Bednarek secondo in 19"58, mentre il botswano campione olimpico Letsile Tebogo è quarto con 19"65.
Già in semifinale il 28enne velocista statunitense pluricampione del mondo con ben sette titoli, compreso 1 nei 100 metri e 2 in staffetta 4x100, e che vanta un personale di 19"31 di primato nazionale, si era mostrato in straordinaria condizione sulla distanza, chiudendo con la migliore prestazione dell’anno di 19”51 che forse gli ha impedito di fare oggi ancora meglio cronometricamente.
Nella finale dei 200 metri donne dominio assoluto, invece, della statunitense già campionessa del mondo sui 100, Melissa Jefferson Wooden, che fa doppietta con uno straordinario 21"68 di proprio primato personale davanti alla grande sorpresa rappresentata dalla britannica Amy Hunt, seconda in 22"14 a precedere la giamaicana Shericka Jackson terza con 22"18, ricordando come la velocista britannica sia allenata in Italia a Padova dal tecnico italiano Marco Airale.
