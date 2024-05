Leonardo Fabbri crede in una medaglia alle Olimpiadi: "A Parigi festeggeremo con una pizza…Spero di 23 metri"

ATLETICA LEGGERA

Il talento toscano ha parlato alla vigilia degli Europei in programma a Roma dal 7 al 12 giugno prossimi

© Getty Images Leonardo Fabbri inizia a crederci. Dopo aver abbattuto il record italiano appartenente ad Alessandro Andrei dopo 37 anni, il 27enne fiorentino si sta rendendo conto che vincere la medaglia d'oro nel getto del peso alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 è possibile. Il portacolori dell'Aeronautica Militare ha già fatto una promessa qualora ciò avvenisse, soprattutto se il muro dei ventitré metri dovesse crollare definitivamente: "Sicuramente a Parigi festeggeremo con una pizza…Spero di 23 metri, se faccio quello che voglio fare me la merito".

"La prima telefonata è stata quella di Alessandro Andrei che aveva stabilito il record precedente. Mi ha fatto veramente tanto piacere, ho fatto lo screen alla chiamata per farlo vedere a tutti. È poi è stato bello perché il mio allenatore mi ha sempre preso in giro dicendomi che ero un buon atleta, ma che alla fine non avevo neanche il record provinciale perché c’era lui”.

