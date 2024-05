Olimpiadi, l'Italia fa incetta di pass nell'atletica leggera: Leonardo Fabbri guida la spedizione

PARIGI 2024

Il toscano dell'Aeronautica Militare ha recentemente migliorato il record italiano del getto del peso appartenente ad Alessandro Andrei strappando l'accesso ai Giochi insieme a talenti come Larissa Iapichino, Mattia Furlani, Andy Diaz, Zaynab Dosso e Catalin Tecuceanu

© Getty Images L'Italia fa trecento e si prepara alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 accogliendo gli assi dell'atletica leggera. In attesa della chiusura dei ranking in programma a metà giugno, la formazione tricolore si è infoltita ulteriormente ottenendo dodici pass individuali in quella che viene considerata la "Regina degli Sport". A guidare il team Italia sarà Leonardo Fabbri che ha migliorato più volte il record italiano del getto del peso sfiorando al tempo stesso il primato continentale.

Insieme a lui ci sarà Zane Weir, reduce dal quinto posto di Tokyo 2020, così come le giovani stelle del salto in lungo Larissa Iapichino e Mattia Furlani. La prima ha strappato l'accesso a cinque cerchi durante i Campionati di Società a Palermo, mentre il secondo è fresco di record del mondo Under 20 puntando direttamente alla medaglia nonostante la giovanissima età.

Chi ha realizzato un nuovo record è Lorenzo Simonelli che, all'esordio a Nancy, ha cancellato il limite firmato da Paolo Dal Molin ottenendo a tutti gli effetti la possibilità di gareggiare sui 110 metri ostacoli, così come Zaynab Dosso che ha riscritto la storia nei 100 metri femminili. Esordio assoluto in maglia azzurra invece per Andy Diaz che otterrà l'idoneità per gareggiare con l'Italia proprio qualche giorno prima della gara di salto triplo, mentre si tratterà di un ritorno per Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli, Francesco Fortunato nella 20 chilometri di marcia e Yemaneberhan Crippa nella maratona.

A chiudere il gruppo ci sarà infine Catalin Tecuceanu che sta gradualmente scalando le classifiche nel mezzofondo tanto da realizzare a Chorzow la miglior prestazione stagionale in Europa, molto vicina allo storico record italiano di Marcello Fiasconaro che resiste dal 27 giugno 1973.