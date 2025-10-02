La Torre lancia l'atletica italiana verso nuove importanti sfide

"Usare la parola 'sfortuna' viene spesso associato a un tentativo di trovare delle scuse per qualcosa che non ha funzionato. Credo di essere una persona molto oggettiva nelle sue valutazioni in tale senso, e allora dico che la nostra storia recente insegna come l'anno post olimpico, quello dopo Tokyo 2021, sia stato per quanto riguarda la velocità maschile complicato, specie nelle staffette sia ai mondiali che agli europei, salvo poi la vittoria continentale di Jacobs nei 100. Il 2023 e il 2024 invece è stata tutta un'altra storia per cui credo non si debba colpevolizzare nessuno per quanto accaduto quest'anno, e mi sento di dire che c'è stata veramente una concomitanza di eventi negativi che hanno colpito i nostri miglior velocisti, senza dimenticare come l'unico a non aver avuto alcun problema in stagione, Desalu, non sia riuscito a esprimersi secondo le sue stesse aspettative e che, in ogni caso, la 4x100 senza il fortuito contatto di Jacobs sarebbe certamente andata in finale e poi chissà. Credo che nel 2026 vedremo tutt'altro e certamente ci sono anche dei giovani, alcuni già presenti in Giappone come Bernardi e altri solo nel giro dei raduni quali Nappi e Tardioli, di più che buone prospettive future".