Jacobs ritrova la scintilla e riparte verso gli Europei di Birmingham

Il velocista azzurro scioglie le riserve sul futuro agonistico e punta allo storico tris continentale nei 100 metri sulla via di Los Angeles 2028di Redazione Sprintnews
© Getty Images
Marcell Jacobs ha finalmente ripreso ad allenarsi come apparso in una intervista rilasciata a 'Sportweek il settimanale della Gazzetta dello Sport' dove, il due volte campione olimpico di Tokyo 2021 sui 100 e sulla 4x100, dichiara di aver ritrovato quella scintilla persa ed essere tornato in pista nell'ottica della nuova stagione con l'obiettivo degli Europei che si terranno a Birmingham in Gran Bretagna, dal 10 al 16 agosto prossimo, quando potrebbe realizzare l'impresa mai riuscita a nessuno nella storia di vincere il terzo titolo consecutivo sui 100 metri.
Il 31enne velocista azzurro, che vive e si allena da circa due anni in Florida a Jaksonville. ha evidenziato come sia stato decisivo ai fini della sua decisione di proseguire, il periodo trascorso in Italia prima di Natale quando ha rivisto tanti suoi amici oltre che avere partecipato a eventi sociali importanti, precisando poi come sarà seguito ancora del tecnico statunitense Rana Reider con cui lavorerà in ogni caso nell'ottica di una sempre maggiore prevenzione, per poter puntare anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.