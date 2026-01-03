Jacobs ritrova la scintilla e riparte verso gli Europei di Birmingham

Il 31enne velocista azzurro, che vive e si allena da circa due anni in Florida a Jaksonville. ha evidenziato come sia stato decisivo ai fini della sua decisione di proseguire, il periodo trascorso in Italia prima di Natale quando ha rivisto tanti suoi amici oltre che avere partecipato a eventi sociali importanti, precisando poi come sarà seguito ancora del tecnico statunitense Rana Reider con cui lavorerà in ogni caso nell'ottica di una sempre maggiore prevenzione, per poter puntare anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.