Il folle gol del 2024 segnato dal nuovo bomber della Lazio

Un precedente che fa ben sperare i tifosi laziali. Petar Ratkov, il 17 febbraio 2024, dopo soli 5 secondi dal fischio d'inizio della gara del Salisburgo contro il Blau-Weiß Linz, segnò il gol più veloce della storia della Bundesliga

07 Gen 2026 - 17:32
00:27 

Virali

01:19
Il Pescara commemora i ragazzi di Crans-Montana

00:22
Nuno Mendes: anno nuovo, taglio nuovo

00:16
Ronaldo fa i codini alla figlia

00:27
Il folle gol del 2024 segnato dal nuovo bomber della Lazio

00:35
Ma siamo a Montmartre o su una pista da sci?

00:10
Congo eliminato e il tifoso "statua" viene sbeffeggiato

00:37
Che spettacolo in Belgio!

00:13
La presentazione...finisce male

01:19
Il Pescara commemora i ragazzi di Crans-Montana

I più visti

Gabigol al Santos: gli ultras lo avvertono

Festa Moratti, si canta "O mia bela Madunina"

Prodezza di Chiesa in allenamento

PSG: Parco dei Principi sotto la neve

Vinicius fuga d'amore

Congo eliminato e il tifoso "statua" viene sbeffeggiato

