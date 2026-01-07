Il folle gol del 2024 segnato dal nuovo bomber della Lazio
Un precedente che fa ben sperare i tifosi laziali. Petar Ratkov, il 17 febbraio 2024, dopo soli 5 secondi dal fischio d'inizio della gara del Salisburgo contro il Blau-Weiß Linz, segnò il gol più veloce della storia della Bundesliga
