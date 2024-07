La squadra azzurra per le Olimpiadi francesi sarà composta da 76 elementi 

ATLETICA

Diramate le convocazioni ufficiali per la composizione della squadra italiana di cui faranno parte lo stesso numero di atleti della precedente spedizione in Giappone nel 2021

© Grana/Fidal Il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha diramato oggi pomeriggio i nomi dei 76 atleti che faranno parte della squadra italiana che parteciperà alle gare olimpiche di atletica in programma a Parigi dal primo all'undici agosto, 39 uomini e 37 donne, con la presenza di tutti e sette i campioni olimpici di Tokyo 2020, a partire dal portabandiera della spedizione a cinque cerchi azzurra, Gianmarco Tamberi, campione anche mondiale ed europeo del salto in alto, poi Marcell Jacobs oro olimpico dei 100 e della 4x100, in quest'ultima disciplina come i suoi compagni Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, per chiudere con gli ori della 20 km di marcia Antonella Palmisano e Massimo Stano.



Nell'evidenziare come il numero dei convocati sia lo stesso di quello di tre anni fa per i giochi olimpici di Tokyo, sono state poche le sorprese rispetto alle anticipazioni date negli scorsi giorni, sia a livello maschile che femminile, con l'inserimento nelle ultime ore, grazie alle rinunce di atleti internazionali che erano qualificati tramite il ranking mondiale, di Diego Pettorossi nei 200 metri, Davide Re nei 400 uomini e Alice Mangione nei 400 donne, mentre non c'è l'ha fatta la specialista dei 100H Giada Carmassi, esclusa per pochissimo, e infine tra le partecipanti al gruppo delle staffettiste del miglio, 4x400 e 4x400 mista, è stata convocata quale novità Fatoumata Kabo.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE FEDERALE STEFANO MEI

“È una squadra ampia e di alto valore che riflette la crescita costante del nostro movimento negli ultimi tre anni. Abbiamo cercato di riconoscere a tutti i ragazzi che rientravano nei criteri lo straordinario impegno di queste stagioni sempre al vertice. A Parigi andremo con lo spirito e la tranquillità che ci hanno caratterizzato negli eventi precedenti, provando a sfruttare l’entusiasmo e la scia dei trionfi degli Europei di Roma e lasciandoci ispirare dalle imprese di Tokyo. Questa è l’atletica che volevo, quella che avevo sognato nella mia visione”.

I 39 ATLETI CONVOCATI

100m - 4x100m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle

100m - 4x100m Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova

200m - 4x100m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle

200m Diego Aldo PETTOROSSI Atl. Libertas Unicusano Livorno

200m - 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle

400m - 4x400m Davide RE G.A. Fiamme Gialle

400m - 4x400m e mista Luca SITO CUS Pro Patria Milano

800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre

800m Catalin TECUCEANU G.S. Fiamme Oro PD/Silca Ultralite Vittorio V.

1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle

1500m Ossama MESLEK C.S. Esercito/Atl. Vicentina

1500m Federico RIVA G.A. Fiamme Gialle

110hs - 4x100m Lorenzo N. SIMONELLI C.S. Esercito

400hs - 4x400m Alessandro SIBILIO G.A. Fiamme Gialle

3000 siepi Yassin BOUIH G.A. Fiamme Gialle

3000 siepi Osama ZOGHLAMI C.S. Aeronautica Militare

Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre

Alto Gianmarco TAMBERI G.S. Fiamme Oro Padova

Asta Claudio M. STECCHI G.A. Fiamme Gialle

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro PD/Atl.Stud. Rieti A. Milardi

Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andy DIAZ G.A. Fiamme Gialle/Libertas Unicusano Livorno

Triplo Emmanuel IHEMEJE C.S. Aeronautica Militare/Atl. Estrada

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle

Maratona Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova

Maratona Eyob FANIEL G.S. Fiamme Oro Padova

Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito

Marcia 20 km e mista Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle

Marcia 20 km Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle

Marcia 20 km e mista Massimo STANO G.A. Fiamme Gialle

4x100m Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle

4x100m Lorenzo PATTA G.A. Fiamme Gialle

4x100m Roberto RIGALI C.S. Carabinieri Sez. Atl./Bergamo Stars Atl.

4x400m e mista Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle

4x400m Lapo BIANCIARDI G.S. Avis Barletta A.S.D.

4x400m Brayan LOPEZ G.S. Fiamme Azzurre

4x400m Riccardo MELI G.A. Fiamme Gialle/A.S.D. C.U.S. Palermo

4x400m e mista Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

LE 37 ATLETE CONVOCATE

100m - 4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

200m - 4x100m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

200m - 4x100m Dalia KADDARI G.S. Fiamme Oro Padova

400m - 4x400m e mista Alice MANGIONE C.S. Esercito

800m Elena BELLÒ G.S. Fiamme Azzurre

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Ludovica CAVALLI C.S. Aeronautica Militare

1500m - 5000m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

1500m Sintayehu VISSA Atl. Brugnera PN Friulintagli

5000m - 10.000m Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre

400hs - 4x400m Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova

400hs Alice MURARO C.S. Aeronautica Militare/Atl. Vicentina

400hs Rebecca SARTORI G.S. Fiamme Oro Padova

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Riviera Del Brenta

Lungo Larissa IAPICHINO G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Firenze Marathon S.S.

Triplo Dariya DERKACH C.S. Aeronautica Militare

Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle

Martello Sara FANTINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Maratona Sofiia YAREMCHUK C.S. Esercito

Marcia 20 km Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

Marcia 20 km e mista Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle

Marcia 20 km e mista Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito

4x100m Arianna DE MASI Atletica Meneghina

4x100m Gloria HOOPER Atl. Brescia 1950

4x100m Alessia PAVESE C.S. Aeronautica Militare

4x100m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito

4x400m Ilaria Elvira ACCAME Atl. Libertas Unicusano Livorno

4x400m Alessandra BONORA G.A. Fiamme Gialle/Bracco Atletica

4x400m Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle

4x400m Fatoumata KABO Atl. Carpenedolo

4x400m e mista Anna POLINARI C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950

4x400m e mista Giancarla TREVISAN Bracco Atletica

4x400m Virginia TROIANI CUS Pro Patria Milano

Eptathlon Sveva GEREVINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica