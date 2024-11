La Cinque Mulini di Cross cambia data ma prosegue la sua leggenda

In campo femminile la gara fu invece introdotta dal 1972, e ha visto da allora la partecipazione di ben 36 campionesse olimpiche tra cui l'italiana Gabriella Dorio e tra le atlete in attività in particolare delle due fenomenali keniane, Faith Kipyegon che vanta tre ori olimpici e 4 mondiali in carriera vincitrice nel 2014 e 2016, e Beatrice Chebet doppio oro alle Olimpiadi di Parigi nei 5.000 e 10.000 metri, vittoriosa proprio nell'ultima edizione della Cinque Mulini nel 2023, mentre va ricordato come l'ultima vittoria azzurra risalga al 1990 per merito di Nadia Dandolo.