La 4x100 mista debutta nelle World Relays di Guangzhou in Cina a maggio

World Athletics, la massima federazione mondiale di atletica, aveva già annunciato a fine novembre 2024 l'introduzione della nuova specialità della staffetta mista 4x100 metri, ma ha ufficializzato oggi che il primo evento relativo sarà in occasione delle World Relays del 10 e 11 maggio in Cina, a Guangzhou, manifestazione che definirà però le qualificazioni per i campionati del mondo di Tokyo a settembre solo per le 5 staffette classiche, le due 4x100, le due 4x400 oltre che la 4x400 mista, in quanto per la nuova disciplina l'introduzione effettiva in un programma internazionale di prove globali, sarà a Budapest nel 2026 per i primi World Athletics Ultimate Championships.