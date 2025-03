Jacobs, l'infortunio è più grave del previsto: a rischio la partecipazione alle World Athletics Relays

Una perdita dolorosa per l'Italia che dovrebbe far a meno di una delle componenti principali in vista del "Mondiale delle staffette" dove potrebbe non esserci nemmeno Chituru Ali, anche lui non convocato per il raduno al via lunedì 31 marzo a Roma. Se è vero che l'assenza del bresciano e del comasco era preventivata considerato che si allenano negli Stati Uniti, lo stesso potrebbe esser un segnale forte per quella che potrebbe esser il quartetto azzurro in vista dell'appuntamento iridato con Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta pronti a candidarsi per un posto da titolare e con Matteo Meluzzo e Roberto Rigali pronti a giocarsi il quarto posto, magari con il siciliano impegnato in seconda frazione qualora Jacobs non dovesse farcela e il camuno pronto a subentrare a Patta in apertura.