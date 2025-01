La 15enne Doualla protagonista attesa del meeting dedicato al giornalista scomparso 6 anni fa

Un evento dove potrebbero certamente cadere alcuni primati, sia di categoria che assoluti, con l'attenzione puntata però proprio sulla giovanissima velocista per quello che sarà per lei una prima volta assoluta, quella di andare sui blocchi dei 60 metri indoor all'interno di un impianto diverso da quello di Bergamo, dove ha sempre disputato nella sua pur brevissima carriera le gare in tale disciplina, e questo rende l'attesa per la sua prestazione ancor più interessante in considerazione delle ben note caratteristiche performanti del rettilineo marchigiano, ma anche per il fatto che Doualla troverà finalmente contro avversarie che potranno certamente impensierirla, quali su tutte Arianna De Masi accreditata di un personale di 7"37 del 2024, ma ancora in una fase di grande crescita culminata poi con l'11"26 di personale sui 100 all'aperto.