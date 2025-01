Atletica, sabato il Memorial Alessio Giovannini nel ricordo del giornalista scomparso 6 anni fa

Si disputerà sabato 18 gennaio nel Palaindoor di Ancona la quarta edizione del Memorial Alessio Giovannini, meeting nato il 13 gennaio 2022 per onorare la memoria del giornalista responsabile della comunicazione in FIDAL, scomparso prematuramente a soli 40 anni il 16 gennaio 2019 a causa di un terribile linfoma che lo ha divorato in pochissime settimane. L'evento agonistico, inserito dalla presente stagione anche nel prestigioso circuito internazionale del World Indoor Tour, sarà l'occasione per ricordare ancora una volta nelle sue Marche la figura del giornalista originario di Pieve Torina, in provincia di Macerata, da tutti conosciuto quale un professionista dotato di grande competenza, precisione e puntualità, con l'aggiunta del saper comunicare anche grazie al suo sorriso dolce che denotava un’enorme sensibilità e disponibilità verso tutti. Di lui va ricordata pure l'enorme generosità in tante circostanze, tra cui soprattutto la gestione a titolo assolutamente gratuito della comunicazione a favore della sua regione all'epoca del terremoto che aveva colpito le Marche nel 2016. I suoi inizi nel mondo del giornalismo dopo la laurea sono stati legati all'area della pallavolo, ma dal 2003 ha iniziato a collaborare con Fidal Marche per poi approdare successivamente nella Fidal nazionale con una passione sempre crescente per l'atletica, i cui straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni dagli azzurri lo renderebbero veramente molto felice.