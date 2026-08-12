L'ultimo saluto a Berruti: "Ci ha insegnato lealtà e rispetto per l'avversario"

"Livio ha combattuto una buona battaglia e terminato la corsa. Dobbiamo correre per un motivo grande e conservare la fede. Livio ci ha insegnato la lealtà e il rispetto per l'avversario", ha aggiunto. Due le corone deposte sul sagrato della chiesa: una di rose e girasoli, con la firma del presidente della Fidal, Stefano Mei, e l'altra delle Fiamme oro. Per l'ultimo saluto c'erano anche protagonisti dello sport come i fratelli Damilano, l'ex mezzofondista Franco Arese e il due volte Maglia Rosa Franco Balmamion. A stringersi attorno alla moglie, Silvia Balma, anche il mondo delle istituzioni: il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il vicepresidente della Provincia di Vercelli, Alessandro Montella, e il vicesindaco di Vercelli,