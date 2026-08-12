Lionel Messi saluta il padre Jorge con una lettera: "Non so cosa farò senza di te, non so se continuerò a giocare a calcio"

"Pa’, non posso ancora credere che te ne sia andato. Non riesco a rendermene conto, o meglio, non voglio rendermene conto. Mi risulta difficilissimo immaginare che non ti vedrò più, che non parleremo più. So che stavi soffrendo e che è la cosa migliore, ma te ne sei andato troppo presto. Ci restava ancora molto da goderci insieme. Mi chiedevi così tanto di giocare l'ultimo Mondiale, e pochi giorni prima di iniziare è stato quando le tue condizioni sono peggiorate. Era la prima volta che non saresti stato presente a un torneo, ma la mamma mi diceva che saresti migliorato e che stavi i miglioramenti ti avrebbero permesso di poter viaggiare. Io ti dicevo che saremmo arrivati in finale, così avresti saresti potuto venire. Ogni volta che finiva una partita aspettavo e sentivo la mancanza del tuo messaggio. Lì mi sono reso conto che la situazione era davvero brutta. Ciò nonostante, non smettevo di pensare ad arrivare il più lontano possibile, per darti tempo e farti vedere una partita. Siamo arrivati in finale e non hai potuto esserci. Volevo vincerla per portartela e mostrartene una nuova. Non ce l'ho fatta, le gambe non mi reggevano più. Questa volta ho cercato di andare contro il mio fisico, ma non ci sono riuscito. Non sono stato bene. Quando sono arrivato pensavi che avessimo perso la finale ai rigori. Non abbiamo potuto parlare di tutto ciò che è successo. Non ti sei potuto godere niente. Non siamo diventati campioni, ma non sai quanto ci siamo goduti ogni partita. Ancora una volta avevi ragione tu: dovevo esserci e giocarlo. Ti racconto questo perché è stata l'unica cosa di cui non abbiamo potuto parlare, perché tutto il resto lo sai già. Parlavamo tutti i giorni e ci vedevamo quando si poteva per via dei miei impegni.