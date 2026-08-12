Da Bari a Bucarest, Verreth in nome del figlio scomparso: sulla maglia Elliot e il numero 6

Matthias Verreth lascia il Bari per la Dinamo Bucarest, dove arriva a titolo definitivo. La sua unica stagione in biancorosso è stata funestata dalla tragica scomparsa del figlio Elliot Charles di appena un anno, avvenuta subito dopo l'approdo in Puglia da svincolato, terminata l'esperienza con il Brescia. Il centrocampista belga classe 1998 si trovava in ritiro con la squadra a Roccaraso quando è stato raggiunto dalla drammatica notizia. Per la nuova avventura nel club rumeno, Verreth ha scelto di portare sulla maglia il nome di Elliot per onorare la sua memoria e il numero 6, giorno della nascita del bimbo. "Ciao Bari, grazie per tutto", il slauto di Verreth al club biancorosso.