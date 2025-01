L'allenatore di Kelly Doualla, Walter Monti, svela i piani per il futuro della nuova stella dell'atletica italiana

Preciso subito che Kelly non fa allenamenti di forza in palestra per potenziare le gambe, lo squat in particolare, ma da quest'anno facciamo un giorno alla settimana, quello in cui usa delle chiodate da mezzofondo con suola protettiva per i tendini, delle ripetute con traino. Per il resto i lavori sono simili a quelli dell'anno passato salvo che ho aumentato leggermente il numero delle prove durante ogni singolo allenamento, ma in ogni caso pur avendo delle idee precise in testa, sono molto duttile e cerco sempre di adattare i lavori che le faccio fare in funzione della giornata, sia da un punto di vista climatico che per come la vedo arrivare dopo la sua giornata di scuola.