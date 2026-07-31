Scotti punta a un grande Europeo sui 400 metri e guarda con fiducia al futuro

"Sono arrivato allo Stadio Ridolfi con molte incertezze per via della pista. Storicamente Firenze e Rovereto sono sempre state le mie bestie nere, infatti, nonostante io abbia corso molteplici volte su entrambe le piste, su nessuna di queste ero mai sceso sotto i 46. Alla fine abbiamo corso tutti bene, a dimostrazione che a volte i limiti sono più grandi nella nostra testa che nella realtà."