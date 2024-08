Jacobs testa la condizione nei 100 metri della Diamond League in Polonia

ATLETICA

Nel meeting polacco 10 azzurri in gara tra cui Tamberi nell'alto insieme a Sottile, ma anche Fabbri nel peso e Simonelli nei 110 H

© Getty Images Marcell Jacobs tornerà in pista domani pomeriggio a Chorzow in Polonia nei 100 metri maschili del Meeting Silesia, valido quale dodicesima tappa della Diamond League 2024, iniziando su tale disciplina il trittico finale di gare che proseguirà a Roma con il Golden Gala Pietro Mennea di venerdì 30 agosto, la classica prova italiana del Diamante, per poi chiudere a Bellinzona il 9 settembre nel Galà dei Castelli di Continental Tour la sua brillante stagione culminata con l'oro europeo di Roma, oltre che con l'eccellente quinto posto alle Olimpiadi reso ancor più consistente dall'ottimo crono di 9"85.

Per il campione olimpico di Tokyo 2021 sarà una sfida molto interessante, peraltro in una prova che non assegna punti per le finali del Diamante di Bruxelles di metà settembre, con la presenza del secondo e del terzo della finale di Parigi, il giamaicano Kishane Thompson e lo statunitense Fred Kerley, ma anche dell'altro azzurro argento europeo a Roma Chituru Ali, ricordando poi che Jacobs ritroverà questi stessi atleti nei 100 metri del Golden Gala dove sarà anche presente l'oro a cinque cerchi dei 200, il fenomeno botswano Letsile Tebogo domani impegnato proprio sul mezzo giro di pista.

© Grana/Fidal

Anche ilmaschile vedrà la partecipazione di due azzurri,sfortunato finalista delle Olimpiadi dove si è dovuto accontentare dell'undicesimo posto per i ben noti problemi di salute derivanti dalla colica renale, ebrillante quarto con il personale di 2.34, che affronteranno in particolare il neozelandese campione a cinque cerchi Hamish Kerr in una sfida che sarà poi ripetuta sempre nel Golden Gala del 30 agosto.

© Grana/Fidal

L'anteprima delle gare della Diamond League di Roma ci sarà anche per ilmaschile e i, dove nella primaaffronterà l'oro olimpico e primatista mondiale, lo statunitense Ryan Crouser insieme ai suoi connazionali Joe Kovacs e Payton Otterdahl, secondo e quarto in quell'occasione, ma anche il giamaicano Rajindra Campbell terzo, mentre nella seconda non valida come i 100 per i punti del Diamante,troverà sui blocchi ancora una volta, come due giorni fa a Losanna, lo statunitense oro a cinque cerchi Grant Holloway, così come al Golden Gala.

© Grana/Fidal

Gli altri quattro italiani impegnati nell'intenso pomeriggio di gare in Polonia sarannonelfemminile,neimaschili dove ci sarà la presenza come anticipato dello straordinario velocista del Botswana, Letsile Tebogo, entrambe prove che assegnano punti Diamond, al contrario deifemminili specialità non olimpica dove sarà presentee delsempre riservato alle donne, dove sarà in pedana la campionessa europea