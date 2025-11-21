Jacobs tarda a riprendere gli allenamenti ma sembra vicino a prendere una decisione sul futuro

Sarebbe potuta essere un'ipotesi suggestiva, ricordando come Marcell sia stato già campione del mondo al coperto sui 60 metri a Belgrado nel 2023, ma evidentemente i propositi di abbandono derivanti dalla frustrazione che ha evidenziato a Tokyo, di non riuscire mai a vivere un'intera stagione senza infortuni di ogni genere che sempre lo frenano, permangono ancora nella sua testa e lo spazio di riflessione che si è dato non è ancora terminato, pur se pare che a breve si pronuncerà in merito, ma se anche come tutti i suoi tifosi sperano deciderà di proseguire, i tempi per preparare da protagonista il mondiale al coperto sono ormai limitatissimi.