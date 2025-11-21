Jacobs tarda a riprendere gli allenamenti ma sembra vicino a prendere una decisione sul futuro

Il velocista azzurro si confida su Instagram con un follower. Le possibilità di un'ipotetica stagione al coperto diventano quasi nulledi Redazione Sprintnews
Marcell Jacobs, dopo essere rimasto in totale silenzio per molte settimane in merito al proposito di ritiro agonistico, ventilato dopo la semifinale mondiale di Tokyo del 14 settembre, due mesi esatti dopo la sua ultima apparizione in pista nel corso della sfortunata batteria della 4x100 sempre in Giappone, ritorna sull'argomento nell'ambito di un'interazione fatta con i propri followers su Instagram e, rispondendo in prima persona alla domanda di uno che chiedeva quando sarebbe tornato a gareggiare, dichiara di non aver più messo nemmeno una volta le scarpe da ginnastica dall'ultima sua gara, salvo precisare anche che a breve dirà qualcosa in merito.
Parole molto sibilline a cui è ovviamente difficile dare delle interpretazioni, ma una cosa sembra quantomeno certa, vale a dire che Jacobs non abbia nessuna intenzione, ammesso ovviamente che prosegua con la sua attività agonistica, di preparare la stagione al coperto che culminerà con i mondiali di Torun a metà marzo, la città della Polonia che nel corso degli Euroindoor del 2021 aveva visto il suo primo grande trofeo internazionale con l'oro nei 60 metri, preludio poi dei due trionfi olimpici di Tokyo nei 100 e nella 4x100.
Sarebbe potuta essere un'ipotesi suggestiva, ricordando come Marcell sia stato già campione del mondo al coperto sui 60 metri a Belgrado nel 2023, ma evidentemente i propositi di abbandono derivanti dalla frustrazione che ha evidenziato a Tokyo, di non riuscire mai a vivere un'intera stagione senza infortuni di ogni genere che sempre lo frenano, permangono ancora nella sua testa e lo spazio di riflessione che si è dato non è ancora terminato, pur se pare che a breve si pronuncerà in merito, ma se anche come tutti i suoi tifosi sperano deciderà di proseguire, i tempi per preparare da protagonista il mondiale al coperto sono ormai limitatissimi.
Quel che si può invece affermare con assoluta sicurezza è l'entusiasmo che mostra, ripreso quasi quotidianamente nei suoi post su Instagram delle ultime settimane ma anche durante le recenti domande fattegli dai followers, per la sua Jacobs Sport Academy, la scuola sportiva da lui fondata nel 2022 a Desenzano del Garda, che mira ad allenare e far crescere giovani talenti in atletica e in altri sport, puntando a un approccio olistico al fine di una formazione completa sia a livello fisico che mentale ed emotivo.
