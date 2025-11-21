Furlani dal doppio titolo mondiale al futuro ricco di nuove sfide

"Sinceramente non posso dire che siano state delle sorprese le prestazioni in termini di misure raggiunte, perché di fatto già nel 2023 a Savona ho saltato 8.44, con un leggero vento di troppo, e quindi le misure fatte poi nel 2024 e 2025 le valevo potenzialmente già due anni fa con gli allenamenti che facevo a confermarlo. Chiaramente il problema è poi esprimersi a certi livelli nelle competizioni che contano, e ci sono riuscito per cui solo questa forse poteva essere l'incognita".