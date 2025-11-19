Aouani grande protagonista atteso nella classica Cinque Mulini di cross

"Relativamente alla 5 Mulini, la sua partecipazione non è finalizzata alla stagione dei cross, anche se il senso della sua presenza è quello di correre il cross perché fa bene, per cui di fatto è un messaggio promozionale a sostegno di questa disciplina. Iliass sta lavorando molto bene, è in buona salute e se pur su distanza anomala ormai per lui, poco più di 8 km, cercherà di onorare una specialità che ama parecchio. Gli obiettivi futuri guardano a più avanti, a fine inverno, quando gareggerà nuovamente in una maratona. A metà dicembre intanto partirà per il Kenya nell'ottica di un periodo di lavoro in quota".