Mondiale per Club: scende il campo il City, il Real sfida Inzaghi

Dopo aver assistito da spettatore alla gara deludente dell'Inter, la sua ex squadra, Simone Inzaghi debutta sulla panchina dell'Al-Hilal con una sfida apparentemente impossibile. Non sfigurare e non subire una brusca sconfitta dal Real Madrid, che apre a sua volta il suo ciclo con Xabi Alonso proprio nel Mondiale per Club. L'ex tecnico nerazzurro era stato sconfitto dal Leverkusen di Xabi nel recupero (1-0), in quello che era l'unico ko prima del tonfo di Monaco di Baviera. "Non avrei voluto allenare nessun'altra squadra", ha detto Simone Inzaghi in conferenza, e in Italia si è molto discusso sulle tempistiche del suo sì ai sauditi. Sarebbero decisamente precedenti alla finale persa dall'Inter, al punto da aver tentato di portare con sé Barella-Bastoni e aver indirizzato i tentativi sul mercato: sono falliti gli assalti a Theo, Angelino e Tavares in difesa; Bruno Fernandes a centrocampo; Darwin Nunez e Osimhen in attacco. In mano a Inzaghi, dunque, c'è il vecchio Al-Hilal schierato col 3-5-2. In porta Bounou, difesa con Al-Bulayhi e Lajami ai lati di Koulibaly, Cancelo-Al Dawsari sulle fasce, Milinkovic Savic e Kanno mezzali ai lati di Ruben Neves. La coppia offensiva, infine, sarà composta da Marcos Leonardo e Mitrovic. Il Real Madrid di Xabi Alonso, invece, dovrebbe ridisegnarsi col 4-3-3 perché il tecnico ha deciso di abbandonare la difesa a tre vista in Bundesliga. Tanti assenti per le merengues, che devono anche fare i conti con la voglia di svecchiare la rosa. Probabile che Alexander-Arnold sia subito titolare, con Mendy a sinistra e Asencio-Huijsen entrali. Tchouameni sarebbe il regista, Ceballos e Bellingham mezzali e poi il consueto tridente: Rodrygo (in uscita), Mbappé e Vinicius Junior. Subito un test concreto per le merengues, strafavorite nel girone completato da Pachuca e RB Salisburgo. Inzaghi, invece, punta agli ottavi e spera di fare punteggio pieno nelle ultime due sfide. Ma con le merengues, per lui, sarà durissima...