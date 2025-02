Jacobs quarto nella finale dei 60 indoor di Boston con 6"63

Marcell Jacobs ha debuttato nella stagione al coperto 2025 con un miglior tempo di 6"63 realizzato nella finale dei 60 metri del New Balance Grand Prix di Boston, terzo meeting Gold del Continental Indoor Tour, chiuso in quarta posizione nella gara vinta dallo statunitense Noah Lyles con 6"52, dopo che nella sua batteria aveva fatto peggio chiudendo in terza posizione con 6"69 e rischiando di venire eliminato se il nigeriano Udodi Unwuzurike, che con 6"66 aveva ottenuto l'ultimo posto utile per la prova conclusiva, in quanto migliore dei terzi tra le due gare, non si fosse ritirato a causa di un infortunio sul traguardo.