Jacobs in semifinale con 10"20 nei 100 metri mondiali di Tokyo

Tra i candidati al successo finale grande impressione del giamaicano Kishane Thompson che domina la sua batteria rallentando totalmente negli ultimi 30 metri, in 9"95, stesso crono per la vittoria nella sua dello statunitense campione mondiale e olimpico, Noah Lyles, che però si impegna molto di più, mentre l'altro giamaicano favorito Oblique Seville è solo terzo pur con 9"93 in una sensazionale prima batteria dove strabiliano il sudafricano Gift Leotlela e il nigeriano Ajayi Kayinsola, rispettivamente primo e secondo con i loro personali di 9"87 e 9"88, e infine in buona condizione si mostrano anche l'altro USA Kenny Bednarek vittorioso nella sua prova con 10"01, e il botswano oro olimpico dei 200, Letsile Tebogo, primo in 10"07 ma spingendo pochissimo nella seconda metà del rettilineo.