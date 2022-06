Jacobs: "Il tempo è solo un numero, importante tornare a correre"

Dopo aver conquistato la vittoria nei 100 agli Assoluti di Rieti, Marcel Jacobs respinge al mittente i dubbi relativi al 10”12 che gli è bastato per chiudere la finale davanti a tutti. "Quest'anno dopo una sola gara nella stagione Outdoor e un infortunio, sono sceso in pista per trovare le sensazioni in vista degli impegni futuri, il tempo in questi casi è solo un numero, l’importante è stato tornare a correre", ha spiegato sul suo profilo Instagram. "Ci vediamo a Stoccolma next week anche se la testa è già a Eugene per i campionati mondiali", ha aggiunto il velocista azzurro.

Jacobs campione italiano dei 100























1 di 13 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM