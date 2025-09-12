Jacobs domani nelle batterie mondiali dei 100 metri per svelare la propria condizione

Pochissime, da quell'ultima e unica competizione dell'anno all'aperto, le notizie ufficiali sul campione europeo di Roma 2024 dei 100 e della 4x100, salvo quelle delle rinunce a impegni agonistici programmati e poi disdetti sempre per infortuni la cui esatta entità non è mai stata rivelata, come il 4 luglio per il meeting di Nancy ma anche per le due Diamond League di Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, ferme restando però le immagini e i video postati sulla sua pagina Instagram in cui è spesso apparso impegnato in sedute di allenamento, sino a un paio di settimane fa nella sua città adolescenziale di Desenzano, e poi negli ultimi giorni nel ritiro cinese dove ha raggiunto il suo allenatore Rana Reider, a cui ha fatto ovviamente seguito il definitivo trasferimento in Giappone.