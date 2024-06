Iapichino vola in finale nel lungo donne degli Europei con 6,71

ATLETICA

In finale anche la 4x100 maschile senza Jacobs e Tortu insieme alle due staffette 4x400. Eliminata la 4x100 femminile in maniera molto sfortunata

© Colombo/FIDAL Larissa Iapichino si qualifica agevolmente per la finale del salto in lungo donne, dei Campionati Europei di Roma, grazie a un primo salto che la fa atterrare a 6,71 metri e le regala subito il minimo fissato a 6,70 per l'episodio decisivo della specialità, che si terrà domani sera 12 giugno dalle 20.54, dove si presenterà da grande favorita la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica di Tokyo 2020, capace di saltare subito 7,03 di miglior prestazione stagionale europea, ma fanno paura anche la svizzera Annik Kalin con 6,83 e la francese Hilary Kpatcha con 6,82.

LE DICHIARAZIONI DI IAPICHINO

"La qualificazione è stata rapida e indolore, va benissimo così. La pedana è molto performante ma va interpretata: occorre correre con baricentro basso, cioè esattamente come dovrei fare. Spero di portare domani un contributo a questa super spedizione italiana”.

Nelle semifinali della 4x100 maschile, dove l'Italia si presentava con una formazione assolutamente inedita composta da Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Lorenzo Simonelli, per le assenze di Marcell Jacobs e Filippo Tortu lasciati a riposo, ottima prestazione degli azzurri che chiudono secondi con un eccellente 38"40 nella seconda serie, dietro solo all'Olanda prima con 38"35, e queste due formazioni realizzano i migliori tempi tra le 8 finaliste tra cui clamorosamente non c'è la Gran Bretagna.

Sfortunatissima invece la prova della 4x100 femminile, già penalizzata in partenza dalla rinuncia forzata al bronzo europeo Zaynab Dosso a causa di un piccolo problema in riscaldamento, che si presenta con Irene Siragusa in prima che lancia molto bene Dalia Kaddari la quale però, mentre sta per arrivare al cambio con Anna Bongiorni, sente un dolore improvviso e quasi si ferma, costringendo la compagna a partire da ferma ma in ogni caso a fare un buona frazione, e ancor miglior è quella dell'ultima frazionista Arianna De Masi con una quarta posizione finale di 43"27, che purtroppo non basta all'Italia per raggiungere la finale di domani.

Nelle semifinali della staffetta 4x400 maschile, la squadra azzurra composta da Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Edoardo Scotti, si qualifica senza patemi per la finale, arrivando seconda nella propria gara in 3'02"01 con il settimo tempo totale tra le qualificate, ma nell'atto conclusivo di domani potrà probabilmente contare anche sul nuovo primatista italiano Luca Sito, tenuto ovviamente a riposo dopo la finale dei 400 di ieri.

Accede alla finale anche la squadra femminile della staffetta del miglio, con Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga e Anna Polinari, grazie all'ultimo tempo di ripescaggio di 3'25"28 nella seconda semifinale, ma anche in questo caso la specialista azzurra più accreditata, Alice Mangione, è stata tenuta a riposo.