Iapichino vince nel lungo donne degli assoluti indoor di Ancona con 6,69

Nelle finali dei 60 ostacoli si impone senza problemi in quella al femminile Giada Carmassi che tiene fede al ruolo di favorita chiudendo con un buon 8"02, a soli due centesimi dal personale ottenuto in questa stagione invernale, davanti ad Alice Muraro seconda in 8"14 e Angelika Wegierska terza in 8"28, mentre al maschile successo un po' a sorpresa di Nicolò Giacalone che supera per una questione di millesimi con l'identico 7"82 l'esperto Hassane Fofana, con al terzo posto Oliver Mulas in 7"88 e il favorito della vigilia, Vittorio Ghedina, quinto in 7"90 per una serie di errori sugli ultimi ostacoli dopo aver condotto per gran parte la gara.