ATLETICA

I numeri dell'Italia dei record nei mondiali indoor di Torun

Nei campionati del mondo al coperto in Polonia la squadra azzurra ha ottenuto il più grande risultato di sempre in una manifestazione iridata. Il raffronto con le passate edizioni

di Redazione Sprintnews
24 Mar 2026 - 18:02
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

La ventiduesima edizione dei mondiali indoor, terminata domenica 22 marzo a Torun in Polonia, ha segnato il punto più luminoso dell'atletica italiana al coperto a livello intercontinentale, in quanto mai nelle 21 edizioni passate si era raggiunto un simile risultato in termini di numero di podi, tre ori e due argenti, ma al tempo stesso si è anche eguagliato il numero di successi di tutti i 21 campionati del mondo disputati, all'aperto, realizzato solo a Roma nel 1987. 

LE MEDAGLIE ITALIANE NEI MONDIALI INDOOR DI TORUN

Zaynab Dosso | 60 m | Oro | 7"00
Nadia Battocletti | 3000 m | Oro | 8'57"64
Andy Díaz | Triplo | Oro | 17,47 m
Larissa Iapichino | Lungo | Argento | 6,87 m
Mattia Furlani | Lungo | Argento | 8,39 m

Una spedizione che si può quindi definire trionfale, anche in considerazione del terzo posto finale nel medagliere, dietro agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, confermando la continua crescita del movimento e la progressione avuta come si può vedere nella tabella sottostante che riporta tutti i podi azzurri delle 22 edizioni dal 1985.

TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE NELLA STORIA DEI CAMPIONATI DEL MONDO INDOOR

Ed | Sede | Oro | Argento | Bronzo | Tot
1 | Parigi 1985 | 1 | 2 | 1 | 4
2 | Indianapolis 1987 | 0 | 1 | 2 | 3
3 | Budapest 1989 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | Siviglia 1991 | 0 | 1 | 3 | 4
5 | Toronto 1993 | 1 | 0 | 1 | 2
6 | Barcellona 1995 | 1 | 1 | 0 | 2
7 | Parigi 1997 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | Maebashi 1999 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lisbona 2001 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | Birmingham 2003 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Budapest 2004 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mosca 2006 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | Valencia 2008 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Doha 2010 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Istanbul 2012 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Sopot 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Portland 2016 | 1 | 0 | 0 | 1
18 | Birmingham 2018 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | Belgrado 2022 | 1 | 0 | 1 | 2
20 | Glasgow 2024 | 0 | 2 | 2 | 4
21 | Nanchino 2025 | 2 | 1 | 0 | 3
22 | Toruń 2026 | 3 | 2 | 0 | 5

Totale Italia: 12 oro | 11 argento | 15 bronzo | 38 medaglie

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