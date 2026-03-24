I numeri dell'Italia dei record nei mondiali indoor di Torun

La ventiduesima edizione dei mondiali indoor, terminata domenica 22 marzo a Torun in Polonia, ha segnato il punto più luminoso dell'atletica italiana al coperto a livello intercontinentale, in quanto mai nelle 21 edizioni passate si era raggiunto un simile risultato in termini di numero di podi, tre ori e due argenti, ma al tempo stesso si è anche eguagliato il numero di successi di tutti i 21 campionati del mondo disputati, all'aperto, realizzato solo a Roma nel 1987.