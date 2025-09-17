Gout Gout in gara nelle batterie dei 200 metri mondiali di Tokyo

Gli azzurri Fausto Desalu e Filippo Tortu tornano sulla pista magica di Tokyo che li incoronò campioni olimpici della staffetta 4x100 nel 2021, con il primo che gareggerà nella quarta batteria in sesta corsia a fianco proprio di Lyles in quinta, e che vanta ottime possibilità di accedere alle semifinali in virtù di una buona condizione dimostrata in stagione dove ha ottenuto quale miglior crono 20"12, mentre Tortu che scenderà sui blocchi della sesta in quarta corsia, nella stessa serie tra gli altri di Tebogo in nona, dopo un discreto inizio delle gare all'aperto a maggio con 20"41, si è gradualmente spento gareggiando peraltro pochissimo e oltretutto, nelle dichiarazioni della immediata vigilia, ha evidenziato pure un problema fisico negli ultimi allenamenti che potrebbe fargli rinunciare a gareggiare proprio all'ultimo momento.