Gli inglesi stavolta non cercano scuse: "Jacobs è rimasto l'uomo da battere"

"Jacobs è rimasto l'uomo da battere". Marcell Jacobs torna sotto la luce dei riflettori dopo il successo nei 100 metri agli Europei e viene celebrato dalla stampa estera, in particolare da quella britannica che sul Guardian sottolinea come l'azzurro in finale sia riuscito "a tenere a bada" il britannico Hughes e come la vittoria sia stata chiara nonostante gli infortuni abbiano rovinato gran parte della sua stagione.