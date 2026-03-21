Furlani nel lungo dei mondiali indoor per confermare la supremazia mondiale
Nela terza giornata il 21enne saltatore azzurro in cerca del terzo oro iridato consecutivo. Attesa anche per Iapichino nel lungo donne, Fabbri e Riva nel peso e nei 1500 uominidi Redazione Sprintnews
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Mattia Furlani sarà l'atleta azzurro più atteso nella terzo e conclusivo atto dei mondiali al coperto di Torun, in Polonia, scendendo in pedana nella sua gara del salto in lungo maschile sul finire della serata, con l'obiettivo di confermare il suo titolo iridato indoor conquistato l'anno scorso a Nanchino, che sarebbe il terzo consecutivo oro mondiale in 12 mesi, considerando ovviamente il successo nei campionati all'aperto di Tokyo nel settembre scorso.
Per il 21enne saltatore italiano non sarà certamente un'impresa semplice, visto l'enorme valore degli avversari, a iniziare dal suo coetaneo bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che vanta la miglio prestazione stagionale dell'anno con 8.45 di suo nuovo personale, 6 centimetri meglio dell'8.39 che Mattia ha realizzato, eguagliando il suo personale all'aperto, in un epico meeting in cui in ogni caso ha battuto proprio il bulgaro a pari misura, per un suo secondo peggior salto.
Oltre ai due giovani fenomeni, ci sarà anche il greco supercampione di tutto, Miltiadis Tentoglou, un po' in ombra dall'inizio del 2025 ma sempre in grado di far valere il suo immenso talento, ma anche i giamaicani Pinnock e Gayle, l'australiano Adcock e il portoghese Baldé, tutti atleti in grado di fare la differenza fornendo sorprese rispetto ai pronostici della vigilia.
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Se il clou della giornata sarà per i colori azzurri in serata, la mattina riserverà però due altri importanti appuntamenti che possono certamente regalare soddisfazioni alla squadra italiana, a iniziare dalla gara del salto in lungo donne, dove Larissa Iapichino lotterà per il primo podio mondiale della sua pur giovane carriera, mentre anche Leonardo Fabbri cercherà un grande risultato nel getto del peso maschile, forte anche del ricordo del bronzo conquistato ai campionati iridati al coperto di Glasgow 2024.
Tra le possibile medaglie italiane dell'ultima giornata, ottime possibilità anche per Federico Riva nella finale dei 1500 metri uomini, dopo una stagione invernale eccellente che l'ha portato due volte a migliorare il primato italiano indoor, in una gara incerta che sarà vissuta certamente in maniera tattica, per cui lo straordinario spunto conclusivo dell'azzurro potrebbe un risultato importante.
GLI ORARI DEGLI ITALIANI DI DOMENICA 22 MARZO
10.05 60hs F Pentathlon: Sveva Gerevini
10.20 Lungo F Finale: Larissa Iapichino
10.43 Alto F Pentathlon: Sveva Gerevini
11.23 Peso M Finale: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio
12.55 60hs F Batterie: Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro
13.21 Peso F Pentathlon: Sveva Gerevini
17.40 Lungo F Pentathlon: Sveva Gerevini
18.38 1500 M Finale: Federico Riva
18.52 60hs F Semifinali: ev. Carmassi, Di Lazzaro
19.12 Lungo M Finale: Mattia Furlani
19.22 1500 F Finale: Ludovica Cavalli
20.03 800 F Pentathlon: Sveva Gerevini
20.13 60hs F Finale: ev. Carmassi, Di Lazzaro