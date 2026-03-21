Furlani nel lungo dei mondiali indoor per confermare la supremazia mondiale

Mattia Furlani sarà l'atleta azzurro più atteso nella terzo e conclusivo atto dei mondiali al coperto di Torun, in Polonia, scendendo in pedana nella sua gara del salto in lungo maschile sul finire della serata, con l'obiettivo di confermare il suo titolo iridato indoor conquistato l'anno scorso a Nanchino, che sarebbe il terzo consecutivo oro mondiale in 12 mesi, considerando ovviamente il successo nei campionati all'aperto di Tokyo nel settembre scorso.