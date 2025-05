Furlani impegnato nel salto in lungo di Atlanta in vista del Golden Gala Pietro Mennea

Mattia Furlani, specialista del salto in lungo e atleta di punta di tutta l'atletica italiana in virtù dei suoi 5 podi consecutivi nelle più grandi competizioni mondiali dal marzo del 2024 a oggi, debutterà nella stagione all'aperto sabato 17 maggio al Piedmont Park di Atlanta in Georgia negli Stati Uniti per gli Adidas City Games, meeting Silver di Continental Tour da lui già disputato e vinto l'anno scorso con 8.06, per poi ritornare in Italia e prepararsi per la sua prima Diamond League 2025 del 6 giugno a Roma, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, dove rinnoverà la sfida con il greco super campione di tutto Miltiadis Tentoglou, dall'azzurro battuto più volte questo inverno.