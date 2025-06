Il primo Mondiale per Club della storia non è solo un'occasione di prestigio ma anche la possibilità di aumentare con decisione i ricavi stagionali vista la ricchezza del torneo. Sin qui l'Inter, che si è qualificata agli ottavi di finale, ha incassato 36,85 milioni di dollari, che equivalgono a poco più di 31,5 milioni di euro. Una cifra che proviene dalla somma del gettone di presenza e dai risultati in campo oltre al bonus per il passaggio alla fase finale: ecco voce per voce tutti i ricavi dell'Inter al Mondiale per Club 2025.