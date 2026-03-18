Furlani e Diaz a Torun per difendere il titolo mondiale al coperto

Leonardo Fabbri, campione europeo di getto del peso a Roma 2024, accreditato all'aperto di un primato di 22.98 che rappresenta uno dei lanci più lunghi nella storia della specialità, ha certamente la possibilità di puntare a un podio e anche al gradino più alto, ma troppo spesso in passato ha avuto qualche problema di troppo specie con le pedane e le aree di lancio al coperto, per cui a parte gli avversari dovrà sfidare molto se stesso e anche l'orario forse troppo mattutino delle 11,30 di domenica 22.