Fabbri vince la Diamond League nel getto del peso con 22,98 di nuovo record italiano

ATLETICA

Il campione europeo chiude la sua sensazionale stagione nel migliore dei modi superando il fenomeno Crouser

Leonardo Fabbri vince la finale del getto del peso di Diamond League a Bruxelles con la fantastica misura di 22.98 realizzata al primo lancio, con cui supera di tre centimetri il suo primato italiano realizzato lo scorso 15 maggio a Savona, ma soprattutto lascia alle spalle il campione olimpico oltre che mondiale, lo statunitense Ryan Crouser, secondo con una miglior misura di 22.79, non senza aver provato in tutti i modi a superare l'azzurro con altri quattro lanci ben oltre i ventidue metri che non sono però bastati.

Il pesista azzurro, che dopo il lancio della vittoria e del record si è un po' rilassato realizzando quattro nulli, 21.98 e 21,86 all'ultimo tentativo, ottiene pure il primato del meeting e suggella la sua straordinaria stagione in cui ha realizzato 34 volte misure oltre i 22 metri, vinto il bronzo ai mondiali indoor di Glasgow, l'oro agli europei, potendo solo recriminare per la sfortunata finale delle Olimpiadi di Parigi dove il podio era assolutamente alla sua portata, ma è stato frenato anche dalla sfortuna di un improvviso temporale iniziato verso il termine della sua prova.

LE DICHIARAZIONI DI FABBRI

"Non so cosa dire, devo ancora realizzare. Sapevo che c'era freddo e ho cercato come alle Olimpiadi dove però ha fatto nullo, di fare il miglior lancio subito per cercare di creare problemi a Crouser che non è abituato a rincorrere, anche se la sua reazione è stata veramente straordinaria sino alla fine. È stata una stagione pazzesca, anche se non vedo l'ora di cominciare la prossima perché non sono per nulla appagato e sento di poter valere il record europeo ma anche quello mondiale. Un grazie a tutti coloro che mi stanno vicino ogni giorno, in particolare al mio straordinario tecnico Paolo Dal Soglio, il miglior allenatore del mondo, ma anche al mio dietologo Diego Fortuna che mi ha fatto perdere 25 kg per un fisico che tutti mi invidiano. E adesso finalmente potrò avere in mano il trofeo del diamante che ho sempre sognato".

© Grana/Fidal

Nella finale del salto con l'asta femminile la primatista italiana Roberta Bruni chiude in sesta posizione alla quota di 4,55 superata al primo tentativo, così come 4,25 e 4,40 per poi chiudere la sua gara con tre errori a 4,70.