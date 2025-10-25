Duplantis trionfa anche nei Golden Tracks europei assegnati a Batumi in Georgia

Armand Duplantis è stato incoronato atleta maschile europeo assoluto del 2025, nel corso della cerimonia dei Golden Tracks organizzata da European Athletics a Batumi in Georgia, superando nella scelta finale a tre l'azzurro Mattia Furlani e il francese Jimmy Gressier, a coronamento di un'ennesima stagione trionfale che l'ha visto vittorioso nei Mondiali sia al coperto di Nanchino che all'aperto di Tokyo, oltre che nella finale della Diamond League a Zurigo, ma anche capace di realizzare 4 nuovi primati del mondo portando il limite del salto con l'asta a 6,30 metri.