Doualla vola in semifinale nei 60 indoor dei mondiali di Torun

Kelly Doualla ha debuttato nei campionati del mondo indoor, chiudendo con il tempo di 7"27 la sua batteria dei 60 metri donne in terza posizione, ottenendo la qualificazione diretta per le semifinali di questa sera dalle 20.14, dove sarà presente anche la primatista italiana della specialità, Zaynab Dosso, che nella sua gara ha dato un'ennesima dimostrazione della sua eccellente condizione, dominandola senza problemi con il tempo di 7"07.