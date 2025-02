Doualla stratosferica realizza con 7"19 sui 60 indoor il minimo per gli Europei assoluti

Kelly Doualla non si ferma più e oggi, nei 60 metri dei campionati italiani indoor under 18, disputati nel Palazzetto di Ancona dove il 18 gennaio scorso aveva realizzato un fenomenale 7"23 di nuovo primato italiano under 20 ed europeo under 18, si migliora ancora con un ancor più sensazionale 7"19 che oltre a migliorare i limiti di cui sopra, le regala il minimo di partecipazione per gli Europei al coperto di Apeldoorn nei Paesi Bassi di marzo, ma le assegna anche la miglior prestazione italiana under 23 che apparteneva a Manuela Levorato con 7"20, proprio lo standard per gli Euroindoor, oltre che farla avvicinare di un solo centesimo al primato mondiale sulla distanza di 7”18, appartenente alla statunitense Shawnti Jackson.