Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Doualla in gara nel lungo della finale dei campionati societari under 18

La giovanissima velocista azzurra sulla pedana del lungo a Modena per onorare la maglia della sua società Cus Pro Patria Milano

di Redazione Sprintnews
25 Set 2025 - 08:59
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Kelly Doualla, 15enne nuovo straordinario talento della velocità italiana, chiuderà la sua eccellente stagione agonistica 2025 domenica prossima a Modena, in occasione della finale dei campionati societari under 18, gareggiando per la sua società Cus Pro Patria Milano nel salto in lungo dove, pur non essendo la sua specialità primaria, ha realizzato il 15 giugno scorso il proprio personale di 6.42, misura di grande rilievo in considerazione del fatto che il record italiano di categoria appartenga a una grandissima specialista quale Larissa Iapichino, che fece 6.64 metri nel 2019 a quasi 17 anni.

Per la giovanissima atleta azzurra di origini camerunensi, che compirà 16 anni il prossimo 20 novembre, si tratterà in realtà di una prova da disputare all'inizio della preparazione per la prossima stagione, da cui quindi non aspettarsi niente di particolare nell'ottica solamente di onorare la maglia della sua società sportiva, dopo aver fatto le meritate vacanze al termine di un 2025 agonistico ricchissimo di soddisfazioni e di impegni anche internazionali giovanili di enorme livello.

Ricordiamo in tal senso come la sua ultima apparizione in gara sia stata il 10 agosto scorso a Tampere in occasione del secondo oro conquistato nella 4x100 degli Europei under 20, due giorni dopo quello ancor più straordinario nei 100 individuali, in una manifestazione disputata contro atlete più grandi di lei di 2/3 anni, oltretutto solo due settimane dopo aver ottenuto i suoi primi due grandi successi internazionali, nel Festival della Gioventù di Skopje riservato alle atlete della sua categoria, con gli ori nella staffetta svedese ma soprattutto nei 100 metri con il  nuovo record europeo under 18 di 11"21, che ha fatto il paio con lo stesso primato continentale di categoria realizzato in inverno due volte nei 60 indoor prima con 7"23 e poi con 7"19.

Doualla, allenata dal tecnico Walter Monti, dopo l'ultimo eccezionale exploit in Finlandia era stata invitata dai vertici della Fidal, se avesse voluto, a far parte della squadra italiana per i Mondiali di Tokyo per un più che possibile utilizzo nella 4x100, ma proprio l'allenatore milanese ha comunicato che la sua atleta non sarebbe stata disponibile in tal senso, facendo riferimento a una decisione presa di comune accordo tra lui stesso, Kelly e la sua famiglia, al fine di non pregiudicare l'inizio della nuova preparazione dopo le vacanze verso gli impegni del 2026 quando, peraltro, a marzo ci saranno i campionati del mondo al coperto a Torun, dove la giovanissima sprinter potrebbe anche vivere la sua prima grande esperienza tra le assolute sui 60 metri.

doualla
lungo
campionati societa
under 18

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Atletica

Mattia Furlani-salto in lungo: voto 10 e lode. 20 anni e due titoli mondiali al coperto e all'aperto nel 2025 che l'ha visto anche argento europeo indoor, dopo il 2024 in cui era salito sempre sul podio di tutte le manifestazioni disputate, argento mondiale indoor, argento europeo outdoor e bronzo olimpico. Talento e forza mentale senza limiti.

Le pagelle azzurre dei mondiali di atletica a Tokyo

Lyles conquista il secondo oro dei mondiali di Tokyo con la 4x100 statunitense

Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

Italia, record di medaglie ai Mondiali: Furlani & Co calano il Settebello

Battocletti: un'altra meraviglia con il bronzo nei 5000 metri donne

4x100 eliminata nella semifinale dei mondiali di Tokyo, Jacobs ostacolato nel cambio ma ricorso respinto

Furlani nella storia: oro mondiale nel lungo di Tokyo con 8,39

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:38
Baseball, Europei: Italia supera la Francia e approda ai quarti
Raffaele Palladino
11:34
Palladino parla per la prima volta: "Ecco perché ho lasciato la Fiorentina"
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH
11:31
Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato
11:20
Simonelli: "San Siro inadeguato, serve un nuovo impianto"
11:11
Naldi e Sinner si ritrovano: "Non c'è rancore, il passato non si può cambiare"