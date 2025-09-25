Doualla in gara nel lungo della finale dei campionati societari under 18

Doualla, allenata dal tecnico Walter Monti, dopo l'ultimo eccezionale exploit in Finlandia era stata invitata dai vertici della Fidal, se avesse voluto, a far parte della squadra italiana per i Mondiali di Tokyo per un più che possibile utilizzo nella 4x100, ma proprio l'allenatore milanese ha comunicato che la sua atleta non sarebbe stata disponibile in tal senso, facendo riferimento a una decisione presa di comune accordo tra lui stesso, Kelly e la sua famiglia, al fine di non pregiudicare l'inizio della nuova preparazione dopo le vacanze verso gli impegni del 2026 quando, peraltro, a marzo ci saranno i campionati del mondo al coperto a Torun, dove la giovanissima sprinter potrebbe anche vivere la sua prima grande esperienza tra le assolute sui 60 metri.