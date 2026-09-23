Volley, accordo Lega Serie A-Panini per il lancio di figurine e non solo

Panini e Lega Pallavolo Serie A hanno annunciato la conclusione di un accordo esclusivo pluriennale per la creazione di prodotti editoriali da collezione e edizioni digitali sui campionati di SuperLega Credem Banca, Serie A2 Credem Banca e Serie A3 Credem Banca. Da sempre punto di riferimento della pallavolo globale, il campionato italiano vanta tra le sue fila la quasi totalità degli Azzurri protagonisti al CEV Enel EuroVolley 2026 — Campioni del Mondo nel 2022 e 2025, Campioni d’Europa nel 2021 — insieme a oltre 30 stelle straniere e ai principali campioni del volley internazionale. Nella scorsa stagione i Club di SuperLega hanno completato un vero e proprio Grande Slam internazionale, conquistando tutte e tre le competizioni europee e il Mondiale per Club. A questo si aggiungono tre Champions League consecutive vinte da Club italiani, con Trento nel 2024 e Perugia nelle due edizioni successive. Un dominio recente che si inserisce in una tradizione ancora più ampia, con ben 95 trofei internazionali conquistati dai Club di SuperLega.
Con questo accordo la casa di Modena, città simbolo del volley italiano, vuole celebrare uno sport in forte espansione grazie ai successi internazionali della Nazionale e all’altissimo livello dei nostri campionati.
Martina Limoni, Collectibles and Distribution Italian Market Director Panini
"Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo con Lega Pallavolo Serie A, che rappresenta per Panini un passo importante in un mondo che ha sempre avuto un posto speciale nella storia della nostra azienda e della città di Modena. La pallavolo è infatti parte integrante del DNA di Modena, una città che ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport e che, insieme a Panini, ne ha contribuito a diffondere la passione anche oltre i confini italiani. Per questo motivo, poter avviare una collaborazione con Lega Pallavolo Serie A e accompagnare i campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 ha per noi un significato particolarmente importante. La pallavolo italiana sta vivendo un momento di grande crescita e visibilità, grazie ai risultati delle Nazionali e al livello straordinario dei nostri campionati, sempre più ricchi di grandi campioni italiani e internazionali. Con questo accordo vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza nel mondo del collezionismo per celebrare i protagonisti e le storie della pallavolo italiana, creando nuove occasioni di coinvolgimento per i tifosi e per le nuove generazioni di appassionati. Siamo felici che questo percorso possa partire proprio da Modena, dove la storia di Panini e quella della pallavolo si incontrano da sempre".
Massimo Righi, Presidente del CdA Lega Pallavolo Serie A
"Tanti di noi sono cresciuti con il mito delle figurine Panini. Poter portare anche nel mondo della pallavolo il piacere di aprire una bustina, scoprire i propri campioni e completare un album è per noi motivo di grande soddisfazione. Panini e Lega Pallavolo Serie A rappresentano due eccellenze profondamente legate al nostro territorio, capaci allo stesso tempo di parlare a un pubblico nazionale e internazionale: questa collaborazione nasce proprio dalla volontà di unire due realtà che condividono passione, tradizione e capacità di coinvolgere generazioni diverse. Siamo certi che il pubblico accoglierà con entusiasmo questa iniziativa: per i più giovani sarà l’occasione di scoprire per la prima volta il rito e il fascino della collezione, mentre chi è cresciuto con le figurine potrà rivivere quelle emozioni attraverso i campioni della SuperLega. La collezione ufficiale della Lega Pallavolo Serie A, realizzata da Panini, verrà presentata prossimamente e sarà il cuore di un progetto più ampio: insieme a Panini stiamo infatti immaginando una serie di iniziative legate alla collezione, pensate per coinvolgere sempre di più gli appassionati e avvicinare nuovi pubblici al nostro sport. È una collaborazione nella quale crediamo molto e che ci permetterà di raccontare la SuperLega e i suoi protagonisti in una forma nuova, popolare e capace di arrivare a tutte le generazioni".