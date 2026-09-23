Volley, accordo Lega Serie A-Panini per il lancio di figurine e non solo

Martina Limoni, Collectibles and Distribution Italian Market Director Panini

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo con Lega Pallavolo Serie A, che rappresenta per Panini un passo importante in un mondo che ha sempre avuto un posto speciale nella storia della nostra azienda e della città di Modena. La pallavolo è infatti parte integrante del DNA di Modena, una città che ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport e che, insieme a Panini, ne ha contribuito a diffondere la passione anche oltre i confini italiani. Per questo motivo, poter avviare una collaborazione con Lega Pallavolo Serie A e accompagnare i campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 ha per noi un significato particolarmente importante. La pallavolo italiana sta vivendo un momento di grande crescita e visibilità, grazie ai risultati delle Nazionali e al livello straordinario dei nostri campionati, sempre più ricchi di grandi campioni italiani e internazionali. Con questo accordo vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza nel mondo del collezionismo per celebrare i protagonisti e le storie della pallavolo italiana, creando nuove occasioni di coinvolgimento per i tifosi e per le nuove generazioni di appassionati. Siamo felici che questo percorso possa partire proprio da Modena, dove la storia di Panini e quella della pallavolo si incontrano da sempre".