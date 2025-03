Dosso medaglia d'oro europea nei 60 indoor con il nuovo primato italiano di 7"01

Nella pentathlon infine, l'italiana Sveva Gerevini viene condizionata nelle due prove del pomeriggio, dopo aver chiuso la mattina in nona posizione, da un dolore al piede ma stringendo i denti ottiene una buona misura di 6,20 nel salto in lungo per poi, nella prova conclusiva degli 800 metri conduce in testa per quasi tre giri prima di accusare la fatica, ma sarebbe settima al traguardo in 2'14'58 e sesta nella classifica con 4487 punti, se non fosse che viene squalificata per aver messo un piede all’interno della curva, all’inizio dell’ultima giro, con zero punti assegnati quindi negli 800, che la retrocedono al tredicesimo posto con 3588, con l'oro per la finlandese Saga Vanninen con 4922.