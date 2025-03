Euroindoor atletica: cade e sviene, paura per l'olandese Koster

Attimi di paura durante la finale dei 3000 metri donne agli Europei indoor di atletica. L'olandese Maureen Koster, agganciata da dietro, finisce a terra, batte la testa e resta svenuta in prima corsia. La 32enne atleta di casa, immediatamente soccorsa, sembrava non riprendere conoscenza: mentre le altre continuavano a correre, Koster è stata portata via dallo stadio in barella. "È cosciente e collabora dopo la brutta caduta" ha rassicurato poi la federazione di atletica olandese. Koster - scrive il De Telegraaf - è stata comunque portata in ospedale per accertamenti medici. La gara è proseguita e nella volata finale si è imposta l'irlandese Healy; chiude 11/a l'azzurra Ludovica Cavalli.