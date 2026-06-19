Diaz e Fabbri infiammano la Finale Oro dei Campionati di Società a Rieti

Andy Diaz e Leonardo Fabbri saranno i protagonisti più attesi della Finale Oro dei Campionati di Società 2026 che si disputeranno sabato 20 e domenica 21 giugno allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, valida per l'assegnazione dei due scudetti maschile e femminile dell'atletica, che si contenderanno dodici club per sesso tra cui i campioni uscenti dell'Atletica Brescia 1950 tra le donne, e dell'Enterprise Sport&Service tra gli uomini.