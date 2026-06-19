Diaz e Fabbri infiammano la Finale Oro dei Campionati di Società a Rieti
Nelle due giornate di gare per l'assegnazione degli scudetti dell'atletica, in pista anche Stano e Fortunato nella marcia, Desalu, Doualla e l'emergente Polzonettidi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Andy Diaz e Leonardo Fabbri saranno i protagonisti più attesi della Finale Oro dei Campionati di Società 2026 che si disputeranno sabato 20 e domenica 21 giugno allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, valida per l'assegnazione dei due scudetti maschile e femminile dell'atletica, che si contenderanno dodici club per sesso tra cui i campioni uscenti dell'Atletica Brescia 1950 tra le donne, e dell'Enterprise Sport&Service tra gli uomini.
Il weekend sarà anche l'ultimo test organizzativo per il celebre impianto sportivo della città laziale, considerato forse il più prestigioso in Italia nell'ambito dell'atletica, in vista dell'appuntamento dal 16 al 19 luglio dei Campionati Europei under 18.
L'occasione agonistica sarà certamente interessante per svelare o confermare la condizione di tanti atleti di grande interesse nazionale, a iniziare dal campione del mondo indoor del triplo maschile, Diaz, impegnato sabato dalle 18,40 a onorare la maglia della Libertas Unicusano Livorno, mentre il bronzo mondiale del peso di Tokyo 2025 Fabbri, gareggerà domenica alle 10,40 per l'Atl. Firenze Marathon.
Tra gli altri nomi di maggior spicco va evidenziata la presenza dei campioni olimpici di Tokyo 2021, Fausto Desalu in gara domenica nei 200 metri con la Libertas Unicusano Livorno, e di Massimo Stano che vestirà la maglia della Aden Exprivia Molfetta Dai Optical per ingaggiare sabato sera un interessantissimo duello sui 10.000 metri di marcia con Francesco Fortunato, reduce da grandi vittorie in ogni evento disputato nella stagione, che gareggerà per la Enterprise Sport&Service, mentre sempre nell'ambito della disciplina del tacco e punta, da seguire con attenzione nei 5.000 metri donne il grande talento emergente Sofia Fiorini, con la maglia della Libertas Unicusano Livorno, capace in stagione di strabiliare su ogni distanza dalla più breve alla più lunga.
Tra le giovanissime in gara, iscritta sia sui 100 che sui 200 donne, la 16enne Kelly Doualla per il Cus Pro Patria Milano, mentre nei 100 H sarà impegnata la 17enne Alessia Succo per la Studentesca Milardi, ma in quest'ultima disciplina spicca in particolare la presenza della 20enne Celeste Polzonetti della Bracco Atletica, alla prima gara in Italia dopo l'argento nella finale dei campionati universitari statunitensi e il crono di 12"74 ottenuto in semifinale, seconda miglior prestazione italiana di sempre, che vivrà un'interessante sfida con Elena Carraro dell'Atl. Brescia 1950.
Tra le gare più incerte da segnalare quella nell'asta donne con lo scontro tra la primatista italiana Roberta Bruni, in competizione con la Studentesca Milardi, e la sua più accreditata rivale azzurra Elisa Molinarolo, nell'occasione dell'Atl. Brescia 1950, mentre sempre al femminile nei 400 metri saranno impegnate quattro staffettiste delle 4x400, Alice Mangione con l'Atl. Brescia 1950, Virginia Troiani con il Cus Pro Patria Milano, Alessandra Bonora con la Bracco Atletica e Ilaria Accame con la Libertas Unicusano Livorno.
Da ricordare tra gli altri le presenze del campione europeo dei 60 indoor di Istanbul 2023, Samuele Ceccarelli, in gara nei 100 metri uomini con l'Atl. Firenze Marathon, poi sempre al maschile negli 800 Giovanni Lazzaro per l'Assindustria Sport e nei 1500 Joao Bussotti per l'Atl. Firenze Marathon, senza dimenticare nel getto del peso insieme a Fabbri, Zane Weir per l'Enterprise Sport&Service e Nick Ponzio per l'Athletic Club 96 Alperia.
Nel disco donne infine, Daisy Osakue per la Sisport torna a lanciare a pochi giorni dal record italiano stabilito in Francia con 64.68, Matteo Oliveri sarà protagonista nell'asta uomini con l'Atl. Virtus Lucca, Manuel Lando sempre al maschile nell'alto con la maglia dell'Atl. Vicentina, la stessa indossata nel triplo donne da Ottavia Cestonaro.
LE 12 SQUADRE MASCHILI
Athletic Club 96 Alperia, Enterprise Sport&Service, Atl. Firenze Marathon, Atl. Libertas Unicusano Livorno, Atl. Vicentina, Atl. Virtus Lucca, Studentesca Rieti Andrea Milardi, Trieste Atletica, Assindustria Sport, Pro Sesto Atl. Cernusco, Atl. Avis Barletta, Aden Exprivia Dai Optical Molfetta.
LE 12 SQUADRE FEMMINILI
Atl. Brescia 1950, Atl. Vicentina, Cus Pro Patria Milano, Studentesca Rieti Andrea Milardi, Bracco Atletica, Assindustria Sport, Battaglio Cus Torino, Atl. Firenze Marathon, Nissolino Sport, Libertas Unicusano Livorno, Sisport, Atl. Arcs Cus Perugia.