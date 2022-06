Diamond League: Marcell Jacobs rinuncia alla gara di Stoccolma per un fastidio alla gamba

DIAMOND LEAGUE

Il campione olimpico non prenderà il via nella gara dei 100 metri dopo il rientro a Rieti

Dopo essere tornato in pista ed aver vinto in casa, a Rieti, Marcell Jacobs si ferma ancora. L'oro olimpico nei 100 metri a Tokyo ha comunicato che non prenderà parte alla gara di Diamond League prevista a Stoccolma. Il problema alla coscia sinistra che lo perseguita da inizio stagione è tornato a dargli fastidio costringendolo al nuovo forfait. A due settimane dai Mondiali di Eugene, vero obiettivo di Jacobs in questo 2022, l'italiano non ha voluto correre rischi.

Jacobs era atteso nei 100 metri per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. La scelta dello sprinter azzurro delle Fiamme Oro è motivata da ragioni di cautela dopo un consulto con il proprio staff. "Da ieri, dopo l'allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo - le parole del tecnico del campione olimpico, Paolo Camossi -. Anche stamattina abbiamo valutato la situazione ma il suo corpo dà segnali di fastidio". "A quindici giorni dai Mondiali non possiamo prenderci il rischio di correre stasera", ha concluso.