Desalu pronto per le nuove sfide senza limiti ma anche senza proclami

"Il mio idolo è sempre stato Andrew Howe. Avevamo tanto in comune, entrambi amanti del metal e batteristi, penso abbia pure frequentato ragioneria come me, e ancora ho nella mente il ricordo di quella sua finale del mondiale di Osaka nel 2007. In teoria non avrei potuto guardarla perché in punizione in quanto non avevo ancora fatto i compiti, ma essendo in casa da solo e sapendo dov'era nascosto il telecomando non seppi ovviamente resistere. Provai anche il salto in lungo da ragazzo ma non era la mia strada e decisi di puntare sui 200 metri".