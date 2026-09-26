Crippa vittorioso nel Giro al Sas di Trento per il secondo anno consecutivo

"Venivo da un periodo dove stavo molto bene e oggi ho tirato a tutta, senza nascondermi dietro agli altri. Ho fatto una bella gara, non è arrivato il record, come lo scorso anno, ma sono molto contento di aver vinto per il secondo anno di fila. Negli ultimi giri ho alzato il ritmo perché l'obiettivo è era quello di chiudere in progressione."