Crippa vittorioso nel Giro al Sas di Trento per il secondo anno consecutivo
L'atleta azzurro dimostra ancora una volta un'ottima condizione in vista dell'appuntamento della Maratona di New York tra 5 settimanedi Redazione Sprintnews
© Photoday
Yeman Crippa ha vinto con il tempo di 28'09 la settantanovesima edizione del Giro al Sas di Trento, classica gara su strada di inizio autunno che si svolge su un percorso di 10.050 metri su un tracciato del centro cittadino del capoluogo trentino, per quello che è stato il suo secondo successo consecutivo nella manifestazione, dopo il primo del 2025, ottenuto dominando nettamente la prova in cui si sono piazzati al secondo e al terzo posto, rispettivamente i keniani Brian Kipmwetich con 28'24 e Telahun Bekele con 28'34.
Per il 29enne pluriprimatista italiano in varie discipline dai 3.000 in pista alla Mezza Maratona in strada, che ha sfiorato il record del percorso ottenuto nel 2025 con 27'59, si è trattato di un ottimo test oltretutto dopo un intenso allenamento in mattinata, in vista dell'appuntamento per lui più prestigioso dell'anno, rappresentato dalla Maratona di New York che correrà il prossimo 1° Novembre nella Grande Mela.
Crippa era reduce dal buon sesto posto ottenuto solo sei giorni fa a Copenaghen, nella Mezza Maratona dei Mondiali su strada, dove ha chiuso con il crono di 59'18 a soli 17 secondi dal suo record italiano realizzato proprio nel 2026, in febbraio a Napoli, anno contraddistinto peraltro dalla sua prima vittoria in una Maratona a Parigi in aprile, dove ha ottenuto con 2h05'18 il proprio personale, senza dimenticare il buon quarto posto nella finale dei 10.000 metri su pista degli Europei di Birmingham.
LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA ALL'ARRIVO
"Venivo da un periodo dove stavo molto bene e oggi ho tirato a tutta, senza nascondermi dietro agli altri. Ho fatto una bella gara, non è arrivato il record, come lo scorso anno, ma sono molto contento di aver vinto per il secondo anno di fila. Negli ultimi giri ho alzato il ritmo perché l'obiettivo è era quello di chiudere in progressione."