Ceccarelli e Randazzo volano in semifinale nei 60 metri con brivido

I due velocisti azzurri disputeranno quindi stasera, alle 20.16 le semifinali a cui farà seguito la finale alle 21.22, sicuramente un obiettivo complicato vista la forza degli avversari in gara, tra cui i principali candidati al titolo si sono questa mattina risparmiati, con lo statunitense Trayvon Bromell che ha realizzato il miglior crono di 6"52, poi i due giamaicani Bryan Levell e Kishane Thompson che hanno fermato il cronometro rispettivamente a 6"53 e 6"56, mentre il britannico campione del mondo in carica, Jeremiah Azu ha corso in 6"55.