ATLETICA

Ceccarelli e Randazzo volano in semifinale nei 60 metri con brivido

Nella prima mattinata dei mondiali indoor i due velocisti azzurri si qualificano per pochi millesimi. Coiro in semifinale degli 800 donne con il miglior tempo

di Redazione Sprintnews
20 Mar 2026 - 13:38
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali dei 60 metri maschili, nella prima mattinata di gare della ventesima edizione dei mondiali indoor in corso di svolgimento a Torun, in Polonia, grazie alla terza posizione nelle loro rispettive batterie, il primo con 6"62 e il secondo con 6"63, che ha garantito loro l'accesso diretto senza dover aspettare i tempi di ripescaggio, con la curiosità derivante dal fatto che per entrambi il decisivo piazzamento sia derivato solo da pochissimi millesimi rispetto all'avversario quarto classificato.

I due velocisti azzurri disputeranno quindi stasera, alle 20.16 le semifinali a cui farà seguito la finale alle 21.22, sicuramente un obiettivo complicato vista la forza degli avversari in gara, tra cui i principali candidati al titolo si sono questa mattina risparmiati, con lo statunitense Trayvon Bromell che ha realizzato il miglior crono di 6"52, poi i due giamaicani Bryan Levell e Kishane Thompson che hanno fermato il cronometro rispettivamente a 6"53 e 6"56, mentre il britannico campione del mondo in carica, Jeremiah Azu ha corso in 6"55.

Nelle batterie degli 800 donne splendida prestazione di Eloisa Coiro che ha vinto la sua batteria con l'eccellente crono di 1'59"87, a pochissimi centesimi dal suo personale al coperto, e vola nella semifinale che si disputerà domani sabato 21 marzo alle 12.22, con il miglior tempo, mentre la super favorita britannica Keely Hodgkinson, primatista del mondo indoor, si limita a chiudere la sua vittoriosa prova in 2'00"32, e l'altra azzurra Laura Pellicoro viene invece eliminata chiudendo quarta la propria gara in 2'01"99.

Nei 400 donne Alessandra Bonora si difende molto bene nella sua batteria ma, pur realizzando il proprio personale di 52"20, chiude la gara in terza posizione senza riuscire a ottenere la qualificazione diretta alla semifinale, non riuscendo nemmeno a rientrare tra le ripescate per pochissimi centesimi.

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