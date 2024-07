Brescia Grand Prix: Tortu e Ta-Lou Smith prenderanno parte all'ultimo appuntamento italiano del World Athletics Continental Tour

ATLETICA LEGGERA

La competizione andrà in scena il prossimo 8 settembre e vedrà protagonisti il campione olimpico di Tokyo 2020 e la velocista costavoriana

© Ufficio Stampa Brescia è pronta ad accogliere un nuovo grande appuntamento di atletica leggera. La Città della Leonessa ospiterà il prossimo 8 settembre il primo Brescia Grand Prix, ultimo appuntamento italiano del World Athletics Continental Tour di tipologia Bronze, pronto a ospitare i principali protagonisti delle prossime Olimpiadi Estive. L'appuntamento, organizzato dai Raptors di Milano e Rosa Associati, vedrà partire dai blocchi del Campo Gabric l'oro di Tokyo 2020 Filippo Tortu e la velocista costavoriana Marie Josée Ta-Lou Smith.

"Sono entusiasta e orgoglioso di correre per la prima volta a Brescia, so che la città sta credendo molto nell'atletica leggera investendo in strutture all'avanguardia che la faranno diventare punto di riferimento per l'atletica lombarda - ha spiegato il fuoriclasse delle Fiamme Gialle -. Non vedo l'oro di scendere in pista, sarà un giorno da ricordare per l'atletica italiana e spero che questo sia solo l'inizio di quella che potrebbe diventare una splendida avventura".

Particolarmente entusiasta anche Ta Lou-Smith che ha visto protagonisti ai Mondiali di Londra 2017 conquistò un doppio argento nei 100 e nei 200 metri oltre ad aggiudicarsi un bronzo sulla distanza più breve due anni dopo a Doha: “Brescia per me è ormai la mia seconda casa, qui trovo le condizioni ideali per allenarmi ed è il motivo per cui con mio marito e il mio allenatore John Smith abbiamo deciso di rifinire qui la mia preparazione per l’Olimpiade. Ci fermeremo fino alla partenza per Parigi, poi in settembre tornerò per il Meeting e mi sentirò di nuovo a casa”.