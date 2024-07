Tecuceanu sfiora il primato italiano degli 800 con 1'43"75 nella Diamond di Monaco

ATLETICA

Nella serata monegasca il mezzofondista azzurro non riesce nell'impresa ma realizza un grande crono. Simonelli secondo nei 110 H con 13"08 dietro al fenomeno Holloway

© Colombo/FIDAL Catalin Tecuceanu, ventiquattrenne mezzofondista azzurro di origini rumene, l'aveva ampiamente dichiarato che questa sarebbe stata la serata ideale per riscrivere la storia italiana degli 800 metri ma, nel meeting Herculis del Principato di Monaco, valido quale prova di Diamond League, non riesce di pochissimo nell'impresa realizzando il crono di 1'43"75 che avvicina di soli 5 centesimi il più vecchio primato nazionale, quello di Marcello Fiasconaro resistente dal 27 giugno 1973 quando, all'Arena di Milano, l'atleta italo sudafricano ottenne con 1'43"7 manuale anche il record del mondo.

Per Catalin una gara estremamente coraggiosa, forse anche troppo, con un passaggio velocissimo in poco più di 49 che lo pone in testa dopo 400 metri, ma poi nel secondo giro viene risucchiato da quasi tutti gli avversari e chiude in nona posizione, pur con l'ottimo tempo che gli vale naturalmente anche il personale a 1 centesimo dal miglior crono elettrico di Andrea Longo del 2000, nella prova vinta dall'algerino Djamel Sedyati con 1'41"46 che migliora ancora il suo precedente limite di 1'41"56 ottenuto nella Diamond di Parigi.

LE DICHIARAZIONI DI TECUCEANU

"Sono molto felice, ho migliorato il mio personale con una gara molto aggressiva dove sono passato ai 400 velocissimo, forse troppo, ma sono estremamente orgoglioso di me stesso ed esco a testa altissima dallo Stadio".

© Grana/Fidal

Eccellente prestazione nei 110 ostacoli del campione europeo Lorenzo Simonelli, che si riscatta ampiamente della prova non brillante di Parigi dove non era riuscito ad arrivare nella finale dei migliori, chiudendo al secondo posto con un eccellente 13"08, a soli 3 centesimi dal suo primato italiano, dietro solamente allo statunitense Grant Holloway vincitore con 13"01.

LE DICHIARAZIONI DI SIMONELLI

"Sono molto soddisfatto, a Parigi in Diamond la settimana scorsa non so bene cosa fosse successo, ma in ogni caso dopo sono tornato a Roma, mi sono allenato poco, sono andato molto in piscina e oggi ero particolarmente carico. Per le Olimpiadi ci voglio provare sino in fondo e magari Holloway lo supero proprio lì".

Nei 5000 donne, la duplice campionessa europea Nadia Battocletti disputa un'ottima gara, pur con i postumi degli attuali carichi di lavoro in allenamento, e chiude al quinto posto con un buon 14'41"06 nella prova vinta dalla keniana Margaret Akidor con 14'39"49.

Nei 200 metri uomini anche Filippo Tortu finisce in quinta posizione con 20"43 nella gara dove impressiona il botswano Letsile Tebogo, che appare tornato in straordinarie condizioni di forma, vincendo in scioltezza con 19"87.

LE DICHIARAZIONI DI TORTU

"Ritengo di aver fatto un passo avanti rispetto a Parigi e sono abbastanza soddisfatto. Tebogo è un fenomeno spaventoso, l'ho visto addirittura rallentare negli ultimi metri".

© Grana/Fidal

Nei 1500 metri uomini, il primatista italianosi piazza al decimo posto in 3'35"19, ma sensazionale prova del norvegeseche domina con lo stratosferico crono di 3'26"73, a 73 centesimi dal record del mondo, ma con il nuovo primato europeo.

Nel salto con l'asta femminile, buona prestazione della primatista nazionale Roberta Bruni, che chiude quinta dopo aver superato al primo tentativo, 4.36,4.46,4.56 e 4.66 per poi fallire le tre prove a 4.76 del possibile suo nuovo primato. La competizione è vinta dalla campionessa del mondo, l'australiana Nina Kennedy, con 4,88.

Nei 400 maschili il debuttante in Diamond League Luca Sito, fresco primatista nazionale dalla semifinale dei campionati Europei di Roma, finisce la sua prova in settima posizione con 45"26 nella prova vinta dallo statunitense Quincy Hall in un eccellente 43"80 del proprio nuovo personale mentre, sempre tra gli uomini, positivo terzo posto nel salto in alto di Stefano Sottile con 2,28.